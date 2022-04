Gli chiedono di Brahim Diaz, sentite la risposta di Pioli!

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN sull’Inter e sulle scelte di formazione per la sfida con la Lazio. Queste le sue parole:

Milan Pioli Lazio

Sulla pressione dell’Inter che vince.

“Si sente la preparazione perché è una partita molto importante. Sappiamo che è mancano sempre meno partite e bisogna mettere punti da qui fino alla fine del campionato per la nostra classifica“.



Su Brahim Diaz titolare.

“Se l’ho fatto partire dall’inizio e perché mi auguro che spacchi le partite dall’inizio. Ha le caratteristiche per essere un punto di riferimento per la nostra trequarti e quindi cercheremo di sfruttarlo al meglio“.

Su Ibrahimovic e i suoi minuti a disposizione.

“Dipende da tante cose. Lui si è allenato bene questi ultimi due allenamenti ed è sicuramente molto determinato“.