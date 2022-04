Gli chiedono di Bremer: che elogio di Pioli al difensore!

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha così risposto ad una domanda inerente al duello Bremer-Giroud che andrà in scena domani all’Olimpico di Torino:

“Bremer è tra i difensori più forti del campionato. Giroud può metterlo in difficoltà perché è uno degli attaccanti più forti d’Italia“.

Bremer

Il difensore brasiliano per lungo tempo è stato seguito dalla dirigenza rossonera che, in seguito, ha deciso di puntare su Sven Botman del Lille che presumibilmente sarà uno dei primi acquisti per la prossima stagione