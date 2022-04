Ibrahimović a sorpresa sul futuro: “Forse un giorno ce l’avró in questo paese!”

Zlatan Ibrahimović, intervistato a ESPN, è tornato a parlare della sua esperienza negli Stati Uniti. Queste le parole del fuoriclasse svedese:

“Sono molto grato all’MLS perché mi hanno dato la possibilità di sentirmi vivo, però ero ancora troppo vivo, quindi ero troppo bravo per l’intera competizione. Questo è quello che ho mostrato. Non lo dico per una questione di ego, ma sono stato il migliore in assoluto ad aver giocato in MLS“.

Poi continua:

“Mi piace tanto il modo in cui lavoravano, il modo in cui facevano le cose di marketing. Giocare in MLS credo sia stato il modo migliore per tornare dopo l’infortunio. Ero nelle migliori condizioni di sempre. Sono molto orgoglioso di aver giocato lì, perché mi dicevano che c’erano gli stadi vuoti ma con me non succedeva mai. Futuro? Non si sa mai, forse un giorno tornerò. Potrò ricordare a loro cos’è il calcio vero. Forse tornerò e avrò un mio club“.