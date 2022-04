Milan-Fiorentina, le condizioni di Ibrahimovic e Bennacer: gli aggiornamenti

Ottime notizie per il Milan in vista della prossima partita casalinga contro la Fiorentina. Migliorano, infatti, le condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer che, con ogni probabilità, potranno candidarsi per una maglia dal 1′.

Ibrahimovic Bennacer condizioni

I due giocatori hanno svolto, in mattinata, stando a quanto riporta TMW, l’intera seduta col gruppo. Segnali incoraggianti per Stefano Pioli che, nella cornice di un San Siro gremito di tifosi, cercherà di mantenere il distacco dai cugini nerazzurri, distanti appena 2 punti a quattro giornate dalla conclusione del campionato.

Elio Granito