Novità Milan, quattro possibili strade per Ibrahimovic: può anche cambiare squadra in Serie A!

Più ombre che luci. Si potrebbe così potrebbe riassumere così la stagione di Ibrahimovic fino a questo momento. Lo svedese, che con 8 gol segnati in campionato resta tutt’ora il capocannoniere del Milan, sta vivendo dei mesi difficili a causa dei diversi problemi fisici.

Difficile ipotizzare, dunque, se l’anno prossimo sarà ancora in campo con la maglia rossonera. Proprio di questo ha parlato a Sportitalia l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà:

“Per quanto riguarda il futuro di Ibra per me ci sono 4 strade: o gli fanno un’offerta al ribasso, o qualcuno che arriva in Serie A gli propone un mega contratto (Monza), o fa il dirigente, o entra nel gruppo Raiola. Non a caso, il Milan si sta muovendo per attaccanti, possibilmente a zero, come Origi“.