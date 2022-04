Ibrahimovic, possibile nuovo ruolo nel Milan con Investcorp!

Zlatan Ibrahimovic non riesce a trovare continuità durante questa stagione. Da gennaio, la serie di infortuni che lo ha colpito non gli ha permesso di dare una mano a Pioli e ai suoi compagni, nonostante un’ottima prima parte di stagione. E per lui, come viene riportato da diverse settimane, il futuro è più che mai incerto.

Ibrahimovic Futuro Investcorp

A fine stagione è previsto un incontro con Maldini e Massara, i quali dovrebbero rimanere anche con la nuova proprietà, guidata da Investcorp. A riguardo, secondo La Gazzetta dello Sport, proprio il fondo arabo con sede in Bahrain, vista la caratura internazionale che Ibrahimovic possiede, starebbe penso allo svedese come uomo-immagine del Milan.

Tutto ciò si concretizzerebbe qualora Ibra dovesse accettare un ingaggio ridotto e, inoltre, questo non escluderebbe l’intervento sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.