Ibrahimovic da record: l’ha fatto contro la Lazio!

Nella vittoria del Milan all’Olimpico, in rimonta contro la Lazio, c’è stato lo zampino del solito Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante ex Juve e Inter ha infatti fornito lo splendido assist di testa a Tonali, per l’1-2 finale.

Come riportato da Giuseppe Pastore sul suo profilo Twitter, Ibra ha battuto, grazie a questo assist, il record di Francesco Totti, per assist più “vecchio” della storia della Serie A.

A 40 anni 6 mesi e 21 giorni Zlatan #Ibrahimovic mette a segno l'assist più vecchio della storia della serie A, peraltro di una certa importanza. Batte il precedente record di Francesco Totti (per Nainggolan a 40 anni, 4 mesi e 23 giorni, in Roma-Torino 4-1 del 19 febbraio 2017). — Giuseppe Pastore (@gippu1) April 24, 2022

Er Pupone aveva messo a referto il suo ultimo “+1 al fantacalcio” all’età di 40 anni, 4 mesi e 23 giorni, in Roma-Torino nel 2017.

Ibrahimovic ha superato Totti, riuscendo a servire Tonali all’età di 40 anni 6 mesi e 21 giorni.