Il giornalista pazzo di Bennacer: che elogio per il centrocampista!

Ismael Bennacer è diventato uno dei pilastri del Milan di Stefano Pioli.

Il centrocampista rossonero, sta finendo la stagione in crescendo, sfornando sempre prestazioni di qualità e quantità.

Foto: Getty Bennacer Milan Pioli

Nella gara contro il Bologna, Bennacer è stato uno dei migliori in campo. A tal proposito, il giornalista Stefano De Grandis ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24.

LE DICHIARAZIONI

“Nel girone di ritorno, Bennacer è diventato il miglior regista della Serie A. Rappresenta la forza del Milan in mezzo al campo. Il problema della squadra di Pioli, come abbiamo notato anche nella sfida casalinga contro il Bologna, non è a centrocampo, ma davanti dove mancano i gol degli attaccanti”.