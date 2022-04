Il Napoli perde con la Fiorentina, Spalletti sicuro sullo scudetto: le parole!

Passo falso del Napoli allo Stadio Maradona contro la Fiorentina: sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina e adesso la corsa allo scudetto si fa difficile per i partenopei.

Luciano Spalletti ha parlato così dell’argomento al termine del match ai microfoni di Dazn. Le parole:

“Bisogna pensare di partita in partita, perché le cose cambiano. Adesso si fa molto più difficile, ma adesso non abbiamo altra scelta che essere dei professionisti fino alla fine, nonostante tutto. Si deve ricominciare a fare le cose per bene e si deve andare avanti”.

Dopo le rivali Inter e Napoli adesso spetterà al Milan dire la sua in una partita ostica all’Olimpico di Torino contro i granata di Juric.