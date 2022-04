Il primo colpo del Milan è in difesa: c’è l’accordo con il calciatore olandese!

Il Milan ha in canna il primo colpo del calciomercato estivo. Anche se i tifosi rossoneri sperano che la potenza di fuoco economica della società possa aumentare in caso di vendita agli investitori del Bahrain, l’affare sarebbe in realtà un vecchio pallino dei dirigenti.

La Gazzetta dello Sport rivela infatti che è vicina la fumata bianca per Sven Botman. Il difensore olandese del Lille dovrebbe arrivare a Milano per una cifra di 35 milioni di euro e firmare un contratto da 4 milioni a stagione.

Botman Lille Milan

Il passo in avanti è stato compiuto per evitare la fortissima concorrenza del Newcastle e della sua nuova proprietà araba che potrebbe godere di maggiori garanzie economiche. Elliott aveva già approvato il colpo e pertanto l’affare non è in discussione neanche in caso di cambio di società.