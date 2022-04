Ultim’ora Milan, infortunio Rebic: l’esito degli esami

Ante Rebic, durante il riscaldamento tra il primo ed il secondo tempo della semifinale di Coppa Italia, si è fermato a causa di un problema al ginocchio. Per via del quale non ha potuto fare il suo ingresso sul terreno di gioco nel corso della ripresa.

Rebic esito esami

In queste ore, l’attaccante croato, si è sottoposto a degli esami strumentali. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, questi avrebbero dato esito negativo.

#Rebic: esito negativo dopo gli esami strumentali di oggi — Daniele Longo (@86_longo) April 20, 2022

Rebic resta comunque in forte dubbio per la prossima giornata di campionato, quando il Milan sarà impegnato allo Stadio Olimpico contro la Lazio alle ore 20:45.

Stefano Cori