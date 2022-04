Calabria torna su Inter-Milan: “Il risultato è pesante. Scudetto? Vi dico questo”

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto accaduto nel derby andato in scena ieri sera tra Inter e Milan.

Il terzino, dopo aver analizzato la gara, è tornato a parlare della lotta Scudetto che vede come protagoniste entrambe le compagini milanesi.

Davide Calabria Inter Milan

Queste le parole di Calabria:

“Siamo arrabbiati e non c’è stata differenza, il risultato è pesante ma non lo meritavamo. Ora dobbiamo concentrarsi sulla sfida di domenica, dobbiamo ripartire subito. Sul gol annullato? Dal campo i giocatori dell’Inter chiedevano la mano, che non c’era. Handanovic non avrebbe mai preso la palla. Per lo Scudetto noi ci crediamo, posso dire questo”.

Stefano Cori