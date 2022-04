Inter-Milan, Inzaghi recupera un titolarissimo per il derby!

Milan e Inter non hanno perso punti in campionato, rispettivamente contro Genoa e Spezia.

La lotta scudetto, in attesa di vedere il risultato del Napoli contro la Roma, ci riserverà sicuramente un grandissimo spettacolo, destinato a durare fino all’ultima giornata di campionato.

Le due rivali di sempre non si contendono solo il primato in Serie A, ma anche l’accesso alla finale di Coppa Italia, di fondamentale importanza per aumentare le possibilità di vincere un trofeo in stagione.

Milan Inter Coppa Italia

Martedì andrà in scena il derby di ritorno, dopo lo 0-0 dell’andata.

La buona notizia per Inzaghi, che di conseguenza non fa sorridere Pioli, è, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il pieno recupero di De Vrij, che quindi tornerà dal primo minuto, vicino a Skriniar e da capire se Bastoni o D’Ambrosio, essendo il primo uscito acciaccato con lo Spezia.