Inter-Milan, Gosens sicuro: “Abbiamo meritato la finale! Sul campionato rispondo così”

Arrivato a gennaio dall’Atalanta, Robin Gosens sta lasciando il segno all’Inter partita dopo partita. Il gol del definitivo 3-0 contro il Milan è stato uno di questi. Il tedesco si è presentato, successivamente nel post-partita, ai microfoni di Mediaset Infinity, commentando gli episodi della partita.

Gosens Inter Milan

Queste le sue parole:

SULLA FINALE CONQUISTATA – “Siamo molto contenti. E’ una finale voluta e meritata sul campo“.

SUL GOL – “Non è stato il gol più bello che ho fatto. È stato importante, un bel assist di Brozovic. Faccio sempre questi movimenti. Io provo sempre ad arrivare sul secondo palo pecche è difficile marcarmi se arrivo in velocità“.

SUL CAMPIONATO – “Secondo me stiamo facendo un ottimo campionato, dopo un mese difficile ci siamo rialzati giocando bene. Ora abbiamo sei finali e proviamo a vincerle tutte così siamo sicuri di essere campioni“.

SU COSA GLI IMPRESSIONA DI PIÙ ALL’INTER – “Il club in generale. Sono arrivato in una delle squadre più forti al mondo. E’ una sfida importate per me. Ci sono giocatori di livello altissimo, anche Perisic che è il mio concorrente sta facendo un campionato straordinario. Come giocatore e persona si migliora e sono molto contento di esserci“.