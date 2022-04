Inter-Milan, l’ex arbitro sicuro: “Gol di Bennacer? Vi dico cosa avrei fatto”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi, ha analizzato quanto accaduto nel secondo tempo di Inter-Milan. Ai microfoni di TMW Radio ha parlato del gol annullato ad Ismael Bennacer.

La decisione di Mariani ha mandato su tutte le furie Stefano Pioli, che ha abbandonati stizzito l’intervista a Canale 5.

Bergonzi Inter Milan

Questa l’analisi di Bergonzi:

“E’ stata una decisione soggettiva, tanto che Mazzoleni al VAR davanti al monitor ha chiamato l’arbitro per fargli vedere meglio la situazione. In questo caso gli arbitri si prendono la responsabilità. Prima c’è un sospetto controllo di mano di Tomori, che ha insospettito tutti, compreso Handanovic. Sultiro di Bennacer c’è Kalulu che fa un movimento ad allontanarsi dalla traiettoria. Non è Kalulu a disturbare ma i giocatori dell’Inter. Fossi stato al monitor non avrei annullato il gol e non avrei richiamato l’arbitro, però resta un episodio soggettivo”.

Stefano Cori