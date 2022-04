Probabile formazione Inter-Milan: un dubbio per Pioli

L’attesissimo appuntamento con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter si avvicna sempre più.

Questa sera allo stadio San Siro andrà in scena il derby della Madonnina per decidere chi tra rossoneri e nerazzurri affronterà una tra Juventus e Fiorentina in finale.

Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, nella conferenza stampa di vigilia ha presentato la sfida parlando anche del possibile schieramento dei suoi ragazzi.

Tante certezze e pochi dubbi per il tecnico del Milan, che ha piena fiducia nel suo calcio e nei suoi ragazzi.

Per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi, quindi, Pioli dovrebbe schierare il classico 4-2-3-1: l’unico dubbio riguarda la corsia mancina.

Calabria dovrebbe aver recuperato pienamente, mentre Junior Messias sembra favorito per partire dall’inizio al posto di Saelemaekers.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Kessié. Leao, Giroud