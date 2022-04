“Inutile farlo a fine partita”, Pioli non ci sta: è infuriato con l’arbitro!

Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio con il Torino, terminato 0-0.

Queste le sue parole:

“Sono andato a dire all’arbitro che secondo me non ha senso continuare a dirci che danno tanti minuti di recupero, quando poi fanno di tutto per non fare perdere ritmo alla partita. Se il portiere di questa sera o come nella partita contro il Bologna perde tempo. C’è un modo per dare ritmo alla partita: fai giocare! Ero un po’ nervoso ma non ho mancato di rispetto“.