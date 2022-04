Investcorp fa sognare il Milan, non solo Berardi: si guarda in casa City!

Il Milan pensa all’Inter, impegnato questa sera contro il Bologna, e alla sfida per lo scudetto. Ma non può non buttare un occhio al futuro, specialmente adesso con Investcorp sullo sfondo. Il fondo arabo, sempre più vicino ad acquistare il Milan, potrebbe davvero riportare i rossoneri ai fasti di un tempo.

Il primo obiettivo, secondo la Gazzetta dello Sport, si chiama Domenico Berardi: il Milan vuole rinforzare la catena di destra, e il calciatore del Sassuolo sembra quello giusto per garantire un certo numero di gol e assist. L’investimento sarebbe di quelli importanti: circa 30 milioni di euro per il classe 1994.

Investcorp Milan Berardi

Il Milan guarda in casa Sassuolo anche per il centravanti: con Ibra e Giroud sul viale del tramonto, i rossoneri saranno obbligati ad intervenire sul mercato e pensano a Gianluca Scamacca. Sul giocatore sembra essere al momento in vantaggio l’Inter, ma Maldini e company restano vigili.

Resta viva anche la suggestione Sebastian Haller, ma il sogno arriva dal City e si chiama Mahrez: il fantasista, con il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe arrivare a Milano nel caso in cui si concretizzasse l’acquisto della società da parte di Investcorp.

Come specifica la Gazzetta, insieme ad Investcorp parteciperebbe all’acquisizione del Milan anche Mubadala, il cui CEO è proprio il presidente del Manchester City. Un intreccio che potrebbe far sognare i tifosi del Diavolo.

