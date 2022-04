Kakà entusiasta: la convinzione sul Milan e sullo scudetto!

L’ex fuoriclasse rossonero Ricardo Kakà ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, nella quale, ovviamente, ha parlato del suo Milan facendo un punto sulla situazione attuale dei rossoneri e sulla lotta per lo scudetto. Queste le sue dichiarazioni:

Sul Milan:

“É bellissimo rivedere un Milan da scudetto e in vetta alla classifica, siamo molto vicini a vincere lo scudetto e a tornare competitivi in Italia e in Europa. I rossoneri si stanno ritrovando in questi anni e vederli in cima alla classifica è fantastico”.