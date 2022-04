Kaká non ha dubbi: “Ha un grande futuro al Milan”

In un’intervista rilasciata al quotidiano portoghese Record, Ricardo Kaká, beniamino della storia recente rossonera, ha parlato del suo amore per il Milan, soffermandosi sull’importanza di un giocatore in particolare:

“Ho seguito la crescita e l’evoluzione di Leao. Il Milan sta lottando per il titolo e lui sta avendo un ruolo decisivo. Rafael ha un grande futuro al Milan e credo che porterà tante gioie ai tifosi rossoneri“.

Un attestato di stima che farà di certo piacere al diretto interessato che, in questa stagione sta esprimendo il suo miglior calcio. Un talento cristallino, venuto fuori man mano, dopo le prime annate rossonere non esaltanti e che, a suon di grandi prestazioni, ha condotto il Milan in testa al campionato.