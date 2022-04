Kessié entra in campo, succede a San Siro: reazione dei tifosi!

La situazione legata a Franck Kessié non è sicuramente tra le più tranquille in casa rossonera. Il giocatore a luglio aveva promesso ai tifosi il rinnovo, salvo poi non parlare e non firmare più il contratto. Come raccontato dai maggiori media internazionali, sarebbe ormai fatto il suo accordo con il Barcellona di Xavi, che lo ha voluto fortemente.

Kessié Milan Bologna

Al suo ingresso in campo contro il Bologna l’ivoriano è stato subissato di fischi da parte di tutto lo stadio. Diversi applausi, invece, per le uscite dal campo di Giroud e Bennacer. Ovviamente acclamatissimo Zlatan Ibrahimovic all’ingresso sul terreno di gioco.