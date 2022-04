Kessié o Brahim sulla trequarti? Pioli ha scelto!

Tra due giorni il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare il Bologna. Obiettivo vittoria per i rossoneri che inseguono il sogno scudetto.

Nel frattempo, mister Stefano Pioli sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione in vista della gara contro i rossoblù.

Pioli

Secondo la Gazzetta dello Sport, sulla trequarti Franck Kessié sarebbe in vantaggio su Brahim Diaz. Ancora una volta il centrocampista ivoriano potrebbe spuntarla sullo spagnolo che, come accaduto nelle scorse partite, potrebbe entrare a gara in corso.