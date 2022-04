Pioli in conferenza stampa: “Abbiamo una cosa in più rispetto alle altre squadre”

Buon pomeriggio cari lettori e lettrici di SpazioMilan. A partire dalle 14:30 vi offriremo la diretta testuale della conferenza stampa di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero presenterà la delicata sfida contro il Torino, in programma domani alle 20:45.

Possibile 4-2-3-1 per i rossoneri con Kessie Giroud e Saelemaekers favoriti su Diaz, Messias e Saelemakers. Juric ritrova una pedina fondamentale come Pobega ma come annunciato poco fa in conferenza stampa dovrà fare a meno di Mandragora per un fastidio muscolare fortunatamente non grave. Prende quotazione l’impiego di Ricci.

Di seguito la conferenza stampa.

Su Juric?

“Lo stimo molto, è un grandissimo allenatore, gli allenatori quando guardano le prestazioni non si soffermano sui risultati. Abbiamo fatto una buona gara ma non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo migliorare su certi aspetti.”

Che tipo di settimana è stata?

La giornata di riposo era già in programma, è stata una settima di lavoro. Ci siamo preparati con la giusta qualità.

Sull’attacco?

I gradni numeri ti dicono qualcosa, siamo sicuri che dobbiamo migliorare sotto il punto di vista della realizzazione.

Su Saelemakers?

Alex è un titolare del Milan, la condizione psicofisica non è al massimo. Alex è un giocatore forte e sono sicuro che migliorerà.

Quale è l’imperfezione del Milan?

Possiamo dirlo, non esistono squadre perfette. Tutte le squadre durante la stagione vivono momenti no. Il nostro punto di forza è il gioco di squadra.

Pregio in più rispetto alle altre due della paarte alta della classifica?

Dobbiamo curare i nostri punti deboli. Noi dobbiamo esaltare le nostre qualità e coprire i nostri punti deboli che fanno parte di noi. I nostri aspetti positivi però sono superiori

Su Pobega?

“Pobega ha fatto sicuramente bene ma ora non è il momento adatto per parlare della prossima stagione. Ora devo valorizzare la mia rosa e poi si penserà al futuro.”

Sui fischi a Kessiè?

“Kessie è concentrato e motivato. Non ho parlato con lui ma siamo tutti concentrati sulle prossime partite.”

La squadra è ansiosa in questo finale di stagione?

“Non vedo una squadra preoccupata e ansiosa. E’ normale esserlo negli ultimi 10 minuti di una partita ma non vedo una squadra preoccupata. E’ un privilegio essere qui, ci siamo e abbiamo le qualità per farlo. Nessuno all’inizio dell’anno pensava potessimo lottare per lo scudetto.“

Come stanno Messias e Leao, è il caso di variare?

“Faccio scelte per mettere in campo la formazione migliore e ogni giocatore del Milan deve pensare che anche con una sola manciata di minuti può fare la differenza.

Giroud come può fare bene? Cosa pensa di Bremer?

“Bremer è tra i difensori più forti del campionato. Giroud può metterlo in difficoltà perchè è uno degli attaccanti più forti d’Italia”

L’Inter, su 13 partite nel girone di ritorno, ha giocato 9 volte prima del Milan, comprese le 5 su 6 dall’eliminazione dalla Champions in poi. È corretto secondo lei?

“Speriamo di giocare l’ultima giornata tutti insieme allo stesso orario. Resta comunque il fatto che non cambia nulla giocare prima o dopo, per vincere lo scudetto non importa a che orario giochi. Conta solo vincere.”