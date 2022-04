Pioli: “Ho un solo dubbio a centrocampo. Juve-Inter? Lo farò stasera”

Buongiorno cari lettori e lettrici di SpazioMilan. A breve parlerà Stefano Pioli in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro il Bologna e come di consueto vi offriremo a partire dalle 9:30 la diretta testuale.

I rossoneri giocheranno il posticipo di questa 31esima giornata di Serie A. Giornata decisiva per il campionato italiano, Atalanta-Napoli (ore 15:00) e Juventus-Inter (ore 20:45) risulteranno decisive in chiave scudetto. Di seguito le parole del mister rossonero alla vigilia di questa delicata sfida di campionato.

Come interpretare tutto questo calore dei tifosi?

“Sicuramente è un’energia in più. È quello che vogliamo e che dobbiamo sentire. La carica dei tifosi deve darci la forza per giocare al massimo.”

Che concetto si è fatto sul gruppo squadra del Bologna?

“Mi spiace tantissimo non poter sfidare Sinisa ma sono sicuro di ritrovarlo perchè ha dimostrato una forza incredibile di superare certe situazioni. Ci aspettiamo una partita molto equilibrata.“

Questo è il momento più elevato della tua carriera? Il periodo post sosta è il più complicato?

“Il momento più elevato della mia carriera deve ancora arrivare e ci sto lavorando tutti i giorni con grande concentrazione. Chi è andato via è tornato con umori differenti. Zlatan è a disposizione.”

Questa sosta può cambiare gli equilibri della corsa scudetto?

“No, non credo che la sosta possa cambiare gli equilibri. Saranno decisive le partite difficili, non la gestione della sosta. Sono convinto che la squadra è pronta sia fisicamente che mentalmente.“

Stasera farà il tifo per Allegri? Chi giocherà sulla trequarti?

“Ho un solo dubbio a centrocampo. Stasera la guarderò sicuramente ma molto distaccato, conta quello che facciamo domani non quello che fanno gli altri.”

Da cosa ti aspetti di più?

“Da tutti, tutti possono aiutare e contribuire a far si che queste 8 partite possano essere decisive per un grande obiettivo.”

Che ruolo avrà Ibra in questo rush finale?

“Dovrà essere decisivo sotto il punto di vista mentale.“

Sulle partite giocate in Nazionale da Giroud e Theo

“Ho visto anche io, Theo Hernandez è diventato completo e affidabile. Se davanti a lui gioca un attaccante, deve trovare degli spazi. Giroud sta benissimo”.