Lazio-Milan, Calabria sicuro: “Vittoria fondamentale. Dobbiamo sperare che l’Inter lo faccia!”

Il terzino e – quest’oggi – capitano del Milan, Davide Calabria ha parlato ai microfoni di DAZN della partita e degli obiettivi rossoneri. Queste le sue parole:

Sulla poca considerazione sul Milan.

“Ci interessa relativamente quello che pensano le altre persone. Dobbiamo crederci noi ed essere concentrati per quello che facciamo fino alla fine“.

Sull’importanza della vittoria.

“È fondamentale perché ci dà tanta fiducia. La Lazio ha talento, soprattutto davanti sono forti. Una partita così, vinta all’ultimo minuto anche se siamo stati poco brillanti in certe occasioni, ci dà tanta soddisfazione per lavorare al meglio fino alla fine“.

Sui pro e contro dell’essere giovani.

“Certi errori come gol che abbiamo subito oggi, è stato troppo facile per loro. Nelle ultime partite abbiamo preso gol all’inizio e sono errori di gioventù, bisogna stare attento sin dall’inizio. Queste sono lezioni importanti ma abbiamo fiducia, siamo contenti di come ci esprimiamo e siamo contenti del lavoro che facciamo“.

Sul ruolo di terzino come attaccante aggiunto.

“Sì, verso la fine abbiamo deciso per questo, abbassando un mediano e alzando noi terzini, lasciando i trequartisti in supporto a Ibra, facendo abbassare gli esterni loro. È un’opzione, abbiamo diversi modi di giocare“.

Su Bologna-Inter.

“Guarderemo il risultato, sarà importante, ma prima dell’Inter dovremo dare tutto per le quattro partite restanti. Se le vinceremo tutte saremo soddisfatti, poi ovvio che dobbiamo sperare in un passo falso dell’Inter, che è una squadra veramente forte“.