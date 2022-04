Domenica sera, il Milan affronterà la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Maurizio Sarri potrà contare sul suo top player Milinkovic-Savic.

Il giocatore ha smaltito la sindrome influenzale accusata nei giorni scorsi. Il serbo però oggi non si è allenato in gruppo e si è allenato in palestra.

Lazio-Milan Milinkovic-Savic

Oltre al centrocampista, hanno recuperato e lavorato in palestra anche: Strakosha, Marusic e Cataldi. Ad oggi risultano ancora influenzati Radu e Reina. Non saranno del match anche Pedro e Patric, alle prese con alcuni problemi muscolari.