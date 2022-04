Lazio-Milan, sarà Guida l’arbitro del match

La trentaquattresima giornata di Serie A è alle porte e questa mattina, attraverso il sito ufficiale dell‘AIA, sono uscite le designazioni arbitrali. Per Lazio-Milan, match clou di questo turno – oltre a Inter-Roma – è stato designato Guida.

Milan Lazio Arbitro

A sostenere il fischietto di Torre Annunziata ci saranno Meli e Peretti come guardalinee e Piccinini come quarto uomo. Al Var ci sarà Orsato, Avar a Zufferli.



Guida, durante questa stagione, è stato protagonista dell’episodio Belotti-Ranocchia in Torino-Inter. I tifosi rossoneri sperano che all’Olimpico non ci siano polemiche arbitrali, visto quanto successo anche nel derby di martedì scorso.