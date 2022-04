Diavolo in Paradiso: Sandro Tonali, l’uomo della redenzione

A 4 giornate dalla fine del Campionato il Milan continua a sognare in grande dopo una stagione che definire fantastica sarebbe riduttivo.

Lo fa grazie ad una vittoria da Milan, con un giocatore da Milan e che ha sempre avuto il Milan nel cuore: Sandro Tonali.

Perchè per quanto si possa lodare il gruppo che ieri ha creduto nella vittoria fino all’ultimo istante, non si può non fare una menzione speciale per questo ragazzo.

Lazio Milan Tonali

Perchè nonostante le difficoltà non ha mai smesso di mollare, lottando centimetro dopo centimetro per ottenere ciò che ha sempre desiderato: il Milan.

Perchè Sandro Tonali è un po’ tutti noi, un ragazzo che non sognava altro che aiutare la sua squadra del cuore, magari con un gol al 93′ in una partita decisiva, giusto per renderlo un po’ più fantasioso.

Perchè Sandro Tonali è l’anima di questo Milan, un ragazzo che non ha mai smesso di sognare, in lotta con la redenzione e con una voglia smisurata di crescere al fianco dei colori rossoneri.

Grazie Sandro, perchè è anche grazie a te se questo Milan qui a noi piace da impazzire.

DI GIANMARCO DI MATTEO