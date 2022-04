Leiva suona la carica: “Milan aggressivo, dobbiamo farlo nel secondo tempo!”

È terminata la prima frazione di gioco all’Olimpico: Lazio avanti 1-0 grazie al gol in apertura del solito Immobile.

Il Milan, costretto ad inseguire, domina gran parte del primo tempo e cerca più volte il pareggio affidandosi al solito Leao, senza però riuscire a trovare la via del gol.

Lucas Leiva Lazio Milan

Dopo il duplice fischio dell’arbitro, il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva si è così espresso ai microfoni di Dazn:

“Abbiamo cominciato benissimo la partita, poi il Milan ha preso campo. Loro sono molto aggressivi, dobbiamo stare attenti nel secondo tempo per non prendere gol e per cercare di farne un altro“.