Lotta scudetto, Ronaldo: “C’è una squadra che gioca meglio rispetto alle altre, speriamo che vincano!”

Ronaldo Il Fenomeno ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, della lotta scudetto in Serie A, sempre più avvincente che vede coinvolte Milan, Inter, Napoli e sullo sfondo la Juventus.

Il brasiliano ex Inter e Milan, non ha nascosto la sua preferenza in merito alla vittoria del titolo.

LE DICHIARAZIONI

“È una bella lotta, Inter, Milan e Napoli, ma la Juventus non si può mai scartare. L’Inter è quella che sta giocando meglio in questo momento, spero che possa vincere ancora”.