Maldini: “Orgoglioso di tutti, sappiamo cosa fare per vincere”

Dopo la fondamentale vittoria contro la Lazio allo scadere, Paolo Maldini ha parlato a Milan TV. Di seguito trovate le dichiarazioni complete.

“Stasera, in questa chiacchierata con Milan TV, vorrei esprimere un concetto semplice, ma che sento mio. Sono orgoglioso della squadra, dello staff, del nostro comportamento e di quelli che ci stanno dando i tifosi in questo momento. Si tratta di un’emozione vera, è il succo del nostro lavoro: quello che ci fa stare bene e ci fa vivere con emotività.

Io credo che quando ci sono stagioni così, l’obiettivo è fare il massimo possibile. Magari qualcuno all’inizio dell’anno non ci dava neanche tra le prime quattro, ma questa cosa dev’essere uno stimolo. Sappiamo che per essere tra le squadre migliori dobbiamo mantenere lo spirito di sacrificio che ci contraddistingue. Ci abbiamo sempre creduto all’interno del nostro gruppo ed è giusto così, non possiamo farlo passare come un obiettivo banale. Negli ultimi vent’anni il Milan ha vinto due Scudetti, sarebbe un risultato incredibile; se non dovesse andare bene sappiamo di aver dato il massimo”.