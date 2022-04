Marelli: “Contatto dubbio su Giroud”: la risposta di Ferrara!

Al termine del match dagli studi di DAZN è intervenuto Luca Marelli, per dare un giudizio arbitrale sul match. In particolare si è soffermato su un episodio dubbio su Giroud, anche se poi in studio è arrivata la risposta di Ciro Ferrara. Di seguito le parole.

Milan Bologna Marelli

Marelli:

“L’arbitro Marinelli ha fatto una buona partita, con soli 17 fischi totali. L’unico episodio dubbio riguarda una trattenuta in area di rigore su Giroud: diciamo subito che il VAR non poteva intervenire perché l’intensità del contatto lo può giudicare solo l’arbitro di campo. La trattenuta però c’è ed è molto al limite, il difensore del Bologna si aggrappa a Giroud, che è davanti e non ha nessun motivo per buttarsi a terra. Episodio molto al limite”.

Ferrara interviene:

“Da difensore, di trattenute del genere ce ne sono a decine in area di rigore. Per me non è mai fallo”.