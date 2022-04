“Medel l’ha fatto con Giroud”, critiche al centravanti del Milan

Il primo tempo del Milan non è dei migliori, però molto merito è di un Bologna combattivo e non arrendevole. In particolare, il cileno Gary Medel, ex Inter, sta compiendo un’ottima gara, una delle tante di una buonissima stagione. Olivier Giroud, infatti sta trovando difficoltà ad imporsi: su questo tema è intervenuto su Twitter Tancredi Palmeri, provocando il rossonero.

“Medel che vince un contrasto aereo con Giroud, dice parecchio…” Tancredi Palmeri

Sicuramente non un primo tempo facile per l’attaccante francese, il quale sta trovando un ostico avversario.