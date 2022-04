Futuro incerto per Messias al Milan: un club di Serie B sul brasiliano

Quella di Junior Messias al Milan è stata, fino a questo momento, un’annata tra alti e bassi. Dopo una buona prima parte di stagione, adesso il brasiliano sta vivendo un periodo complicato, e la sua permanenza a Milanello anche in futuro è tutt’altro che certa.

Per attivare l’opzione del riscatto, i rossoneri dovrebbero versare circa 5,5 milioni di euro nelle casse del Crotone, e molto dipenderà dalle prestazioni di Messias da qui alla fine del campionato.

Messias Milan

Non mancano le pretendenti per il numero 30 del Milan in caso di mancato riscatto: come riportato da Sportitalia, il Monza continua a seguirlo con grande interesse. Galliani aveva pensato a lui già nella scorsa estate, prima del trasferimento a Milano, e potrebbe tornare alla carica nella prossima sessione di mercato.