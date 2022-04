Milan a Investcorp: la notizia sulla data della firma

Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore questa sarebbe una settimana decisiva per quanto riguarda il riassetto azionario del Milan.

Le negoziazioni tra la società rossonera e il private equity internazionale, con quartier generale nel Bahrain, Investcorp stanno proseguendo nel completo riserbo. Stando al quotidiano infatti tutto dovrebbe andare come previsto e non dovrebbero esserci sorprese, se non qualche ostacolo imprevisto.

Milan Investcorp Serie A

La firma per il passaggio del club rossonero potrebbe già esserci il prossimo venerdì 29 aprile.