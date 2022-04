Milan-Berardi, si può fare ad una condizione: i dettagli sulla trattativa

Il Milan vuole Domenico Berardi. Ma come sempre, soprattutto nelle trattative di calciomercato, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Infatti, secondo Il Giornale, il Sassuolo valuta Berardi circa 30 milioni di euro.

Il Milan reputa esagerata questa richiesta, non a caso i dirigenti rossoneri sono pronti ad offrire non più di 15 milioni per l’attaccante.

Berardi Milan Sassuolo

Una soluzione potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo a certe condizioni.

Ad ogni modo il Milan non vuole accontentare la richiesta del Sassuolo e proverà ad assicurarsi Berardi a cifre più basse, magari puntando sulla volontà del calciatore di approdare in top club.

Pietro Inferrera