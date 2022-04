Milan-Bologna, parla Svanberg: “Diaz o Kessié? Preferisco affrontare lui”

Domani sera il Milan affronta il Bologna in una partita che vale tanto per i rossoneri in ottica scudetto. Il Diavolo, nella giornata in cui si affrontano Napoli e Atalanta prima, Juventus e Inter poi, potrebbe approfittare e allungare in classifica.

Milan Bologna Svanberg

Alla vigilia del match, in conferenza stampa, per il Bologna ha parlato Svanberg. Il centrocampista svedese ha espresso un punto di vista interessante in merito al ballottaggio Kessié-Brahim Diaz. Questo il suo commento:

“Io penso che Kessié sia più difficile da contrastare, ma conoscendo bene le caratteristiche di entrambi noi ci comporteremo di conseguenza”.

Pierfrancesco Vecchiotti