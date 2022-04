Milan-Bologna, Tonali carica la squadra: messaggio per lo scudetto

È la serata di Milan-Bologna. I rossoneri incontrano un’avversario dalle grande motivazioni, ma vincere questo importante match e sarebbe fondamentale per consolidare il primo posto in classifica.

Nel pre-partita, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Tonali:

SU PARTITA – “Sarà una serata bella, perché il tutto esaurito è fantastico. Ci deve portare serenità sapere che i tifosi sono dalla nostra parte”

SU CAMPIONATO – “Da ora in poi vanno sempre guardate solo le nostre partite, siamo noi quelli che contano e con le nostre vittorie si deciderà tutto. Abbiamo partite fondamentali da portare a casa come questa”

SU TUTTO ESAURITO: “Sarà sicuramente una bella serata. Sono orgoglioso di vedere tutta questa gente allo stadio. Vogliamo far gioire tutti i nostri tifosi”

SU PIOLI: “Il mister è stato tanto importante per la mia crescita e rimane fondamentale non solo per me ma per tutto il gruppo”

Alessio Dambra