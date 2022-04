Milan-Bologna traguardo per Pioli: succederà stasera!

Questa sera il Milan, a San Siro, non può sbagliare contro il Bologna. I rossoneri devono vincere date le vittorie di Napoli e Inter. Inoltre, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa sera Stefano Pioli raggiungerà un traguardo importante.

Milan panchine Pioli

L’allenatore ex Lazio e Fiorentina, infatti, raggiungerà le 100 panchine con il Milan in Serie A. Un traguardo importante dato come era partito il Diavolo con Pioli in panchina. Al rientro dallo stop dei campionati, però, qualcosa è cambiato nella squadra e nel tecnico che sta facendo rinascere il Milan.