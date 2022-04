Si pensa al calciatore della Juve: è l’alternativa a Berardi

Il Milan segue Berardi: l’obiettivo principale del Diavolo per la prossima stagione resta quello di rinforzare il reparto offensivo, e l’esterno del Sassuolo rimane il candidato numero uno. In alternativa, come riporta Calciomercato.com, è sempre più caldo il nome di Federico Bernardeschi.

Milan calciatore Juve

L’esterno juventino ha un contratto che scade a giugno prossimo, e non è scontata l’intesa con la società bianconera. Per questo motivo, la situazione Bernardeschi viene costantemente monitorata da Maldini e company.

Le prossime settimane saranno decisive in tal senso: a breve l’entourage dell’ala bianconera si incontrerà con la dirigenza e tutto sarà più chiaro.

Pierfrancesco Vecchiotti