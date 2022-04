Affare in chiusura per il Milan: il difensore arriva dalla Ligue 1

Il Milan pensa già al futuro e pianifica le prossime mosse di mercato in vista della sessione estiva. Tra i tanti nomi accostati alla società rossonera c’è anche quello di Sven Botman, difensore olandese di proprietà del Lille e da tempo sui taccuini di Maldini e Massara.

Botman, Milan, Lille

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Milan sarebbe vicinissimo a chiudere l’accordo con il club francese per il calciatore. La dirigenza rossonera è al lavoro da diverse settimane per trovare la giusta quadra economica dell’operazione e si prepara a mettere segno il primo colpo in vista della prossima stagione.

SANTO ROMEO