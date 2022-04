Un difensore del Milan vicino all’addio! Le cifre della cessione

Con il passaggio di proprietà a Investcorp si avrà un ampio budget di mercato. Tuttavia le operazioni condotte da Maldini e Massara negli scorsi anni stanno mostrando i risultati sperati. Dopo i 12 milioni dalla cessione di Hauge dall’Eintracht Francoforte, è vicina la cessione di Leo Duarte.

Duarte Milan Cessione

Come riporta Calciomercato.com, il difensore brasiliano ha convinto l’Istanbul Basaksehir ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 5.5 milioni. Un ottimo affare per i rossoneri, che potranno ora contare su un budget sempre più corposo per quest’estate.