Pioli in conferenza: “I nostri tifosi sono i migliori. Vi dico come sta Ibra”

Si avvicina il big match tra Lazio e Milan in programma domani sera allo stadio Olimpico alle 20.45.

Partita importante per i rossoneri che dovranno rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia.

A presentare la sfida, in conferenza stampa, è il Mister Stefano Pioli:

La classifica: “Siamo consapevoli del percorso e del momento che stiamo vivendo. Il momento più eccitante che potremmo vivere perché siamo in lotta per la vittoria dello scudetto a cinque giornate dal termine“

Sui tifosi: “Una cosa mi sento di dirla: i nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto. Sono i migliori, la loro passione ci dà energia. Averli domani così numerosi non può che darci un’ulteriore spinta“

Ibrahimovic: “Zlatan è il faro di questa squadra, la sua forza di volontà è indomabile. Per quello che sta facendo per aiutare la squadra, partirà con noi perché si è allenato bene. Così come Ante Rebic“

Passaggio di proprietà: “Siamo davanti ad un finale di campionato, il nostro presente è molto solido. Per quanto riguarda il futuro non è una domanda da fare a me“

Lazio: “Affrontiamo una squadra dal potenziale offensivo importante, con Immobile che è la figura principale. Dobbiamo mettere in campo una prestazione di qualità alta, dovremo palleggiare bene per trovare spazi. Tutti gli infortuni che abbiamo avuto fino a metà stagione non ci hanno permesso di fare delle rotazioni. Siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare domani sera”

Non giocare in contemporanea: “Le ultime due giornate se le cose staranno così era giusto far giocare le due squadre allo stesso orario. Nessuno ha chiesto il mio parere ed è una cosa che non posso controllare”

Rebic: “Soffre di una tendente cronica al ginocchio che ogni tanto si sveglia. Per fortuna sono stati sufficienti due giorni di cure per riaverlo a disposizione“

Sui favori arbitrali che secondo qualcuno si compensano nell’arco di una stagione: “In queste cinque partite c’è bisogno che succeda qualcosa che non è successa fino ad oggi“

Attacco: “Abbiamo segnato meno di quello che dovevamo segnare, i nostri indici di pericolosità sono stati molto alti. Non dimentichiamoci però due cose: noi siamo primi o secondi. Ma nel girone di ritorno siamo la squadra che ha fatto più punti insieme alla Juventus. Proveremo a vincere le ultime partite!”

Cosa ha il Milan in più dell’Inter e viceversa: “Noi dobbiamo provare ad avere qualcosa in più dei nostri avversari di domani. Sicuramente troveremo una squadra molto motivata così come tutte le altre squadre che ci hanno affrontato”

I tifosi hanno alzato la voce sulle ingiustizie subite dal Milan: “Concentriamoci su quello che possiamo cambiare e su quello che possiamo determinare”

Il Milan di adesso che forma fisica ha? “Ottima, stiamo sicuramente molto bene. Mi ricordo molto bene la partita dell’andata siamo stati molto aggressivi e bene anche a livello tecnico“

Tornare in campo dopo il derby: “Tornare subito in campo è molto importante. Ci siamo preparati bene per mettere in campo una prestazione ottima. Siamo pronti per cercare di vincere anche la partita di domani“

Partite fuori casa: “Non credo che alla fine faccia così tanta differenza in questo momento. Dobbiamo giocare le partite con assoluta determinazione, pallone su pallone“

Come fermare Milinkovic? “Abbiamo sempre lavorato su di lui con un centrocampista con determinate caratteristiche e possiamo ripeterlo anche domani“

Derby: “Perdere il derby ci ha deluso e non ci ha fatto bene ma rimane un’altra competizione che non può influenzare la classifica del campionato. Non siamo stati bravi su alcuni episodi della partita”

Castillejo: “Ha avuto qualche problemino fisico che non gli ha permesso di allenarsi con continuità. Adesso sta sicuramente meglio ed è disponibile anche lui”

Bennacer: “Giocatore in grande crescita, credo che abbia ancora margini i miglioramenti. Lui sta lavorando tanto per diventare il migliore. L’unica brutta notizia è che non sarà presente domani a causa di una distorsione alla caviglia“

Esperienza alla Lazio: “L’unico rimpianto che ho da allenatore è il secondo anno alla Lazio dove non ho gestito bene alcune dinamiche”

“In questo momento della passata stagione non sapevamo se potevamo arrivare nelle prime quattro posizioni, adesso sappiamo che possiamo provare a vincere lo scudetto. Stiamo vivendo un momento molto emozionante, serve sempre avere il cuore caldo e la testa molto fredda“

Diaz: “Dipende sempre dalle partite, quando è entrato Brahim l’altra sera l’Inter ci aspettava. Ora vediamo se giocherà domani“

Che Lazio si aspetta? “Una Lazio che verticalizzerà molto per Immobile. Squadra di qualità“