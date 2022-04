Milan e Inter, derby anche sul mercato: occhi sul giocatore del Manchester United!

Si prospetta un derby di mercato tra Milan e Inter in vista della prossima stagione. Secondo quanto detto dal The Sun, le due milanesi avrebbero messo gli occhi su Juan Mata dello United.

Il trequartista dei Red Devils, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non rinnoverà il proprio contratto. Un’occasione per puntare su un giocatore di esperienza internazionale come lui.

Juan Mata

I rossoneri vorrebbero aggiungere alla rosa attuale dei tasselli di un certo calibro e starebbero valutando, così come la dirigenza nerazzurra, quest’opzione.