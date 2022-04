Milan, un top può recuperare in vista della Fiorentina!

Dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio, Stefano Pioli ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani a Milanello.

Uno dei grandi assenti della sfida dell’Olimpico è stato senza ombra di dubbio Ismael Bennacer, che è stato costretto a saltare la trasferta di Roma per una distorsione alla caviglia.

Come spiega stamane Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan spera di recuperare il centrocampista per il match di domenica contro la Fiorentina, ma al momento è ancora presto per stabilire se l’algerino ci sarà o meno.

SANTO ROMEO