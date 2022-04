Caos biglietti, arriva la decisione del GOS in vista di Milan-Fiorentina: i dettagli

Arrivano importanti novità riguardanti il caos biglietti per prossima partita di Serie A tra Milan e Fiorentina. Infatti, il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Milano ha disposto, dopo le pressioni esercitate da Joe Barone, l’annullamento dei biglietti emessi per il terzo anello verde (ovvero quelli del settore ospiti).

Milan Fiorentina biglietti

A breve, i biglietti del settore ospiti per il match di San Siro saranno nuovamente in vendita esclusivamente per i possessori di IN VIOLA GOLD emessi entro ieri sia online che presso ATF ed altri punti Vivaticket in zona.

I ticket disponibili per i sostenitori gigliati saranno ben 4100.

Elio Granito