Il Milan affronta la Fiorentina: due giocatori si sono allenati nonostante il giorno di riposo!

Il Milan guarda con attenzione la sfida dell’Inter contro il Bologna. Una vittoria dei nerazzurri significherebbe perdere la vetta della classifica a quattro giornate dal termine. Inoltre, il calendario dei rossoneri non è dei migliori perché affronteranno Fiorentina, Verona, Sassuolo e Atalanta. Intanto, però, proseguono gli allenamenti a Milanello.

Milan Rebic Messias

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ante Rebic e Junior Messias si sono presentati a Milanello nonostante il giorno di riposo. Entrambi i giocatori si sono uniti al gruppo che sta recuperando dagli infortuni. Tra questi c’è Ismael Bennacer, assente contro la Lazio per un problema alla caviglia. La sua presenza contro la Viola è ancora in dubbio.