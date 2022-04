Milan-Fiorentina, San Siro sarà una bolgia: numeri impressionanti

Il Milan attende il risultato di Bologna-Inter, in programma stasera, per capire se riuscirà o meno a mantenere il primo posto in classifica ma intanto pensa al match di domenica contro la Fiorentina.

Milan Fiorentina San Siro numeri

I rossoneri sfideranno i viola alle 15, in una domenica primo maggio che vedrà con ogni probabilità un San Siro tutto esaurito. Secondo la Gazzetta dello Sport, saranno più di 75 mila i tifosi rossoneri presenti allo stadio per spingere la squadra ad una vittoria che potrebbe risultare decisiva.

Numeri impressionanti, mai fatti registrare quest’anno considerata anche la capienza ridotta per la maggior parte del campionato.

Pierfrancesco Vecchiotti