Verso Milan-Genoa: Bennacer l’ha fatto oggi!

Venerdì alle ore 21:00 andrà in scena la gara tra Milan e Genoa allo Stadio San Siro. Stefano Pioli spera di avere nuovamente a disposizione Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino, nella giornata di oggi, ha svolto la seduta di allenamento e, secondo quanto riportato da Sky Sport, rientrerà nella lista dei convocati.

Milan Genoa Bennacer

Non solo Bennacer, in vista di Milan-Genoa saranno disponibili anche Castillejo e Rebic. Diversa la situazione per Alessio Romagnoli, il classe 1995 ha svolto un lavoro personalizzato

Stefano Cori