Futuro Ibrahimovic, lo svedese è a un bivio: la possibile decisione a fine stagione!

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è del tutto incerto. Lo svedese, si sa, ha avuto diversi problemi fisici nel corso della stagione che non gli hanno permesso di rendere al meglio. Ora, dovrà prendere una decisione sul suo futuro e le opzioni sono due.

Milan futuro Ibrahimovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 11 ha due scelte davanti a sé: vincere Coppa Italia e Scudetto e fare un altro anno a 3 milioni di euro annui, o ritirarsi a fine stagione con un posto all’interno della dirigenza rossonera.

Quel che è certo è che Ibra, come detto da lui stesso, non vuole avere rimpianti, dunque continuerà fin quando potrà. Se riterrà il suo corpo non più all’altezza, lascerà. Possibilmente con un trofeo sulle spalle.